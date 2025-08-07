CyberPRO
7 августа, 17:53

Появились первые оценки критиков о Mafia: The Old Country

Постер Mafia: The Old Country.

7 августа стали известны первые предрелизные оценки критиков о Mafia: The Old Country.

Выход игры назначен на 8 августа 2025 года. Игра получила оценку 76 баллов из 100 на Metacritic. В основном критики хвалят игру за линейную структуру и за постановку кат-сцен. Однако неодобрение вызвало недостаточное количество сюжетных поворотов. Также сам геймплей вызвал нейтральное отношение. С одной стороны, он не отличается оригинальностью, но с другой — не вызывает неприязни.

Вот что написал журнал Game Informer: «The Old Country — неплохая, но и не отличная игра. Пожалуй, больше всего расстраивает то, что она просто безобидно нормальная. В ней нет ничего такого, чего вы еще не видели, в том числе в лучшем исполнении. Несмотря на наличие отличных приквелов, эта игра доказывает, что шаг назад не всегда интересный путь вперед».

Оценки авторитетных редакций:

  • DualShockers — 8,5/10

  • PСGamesN — 8/10

  • Wccftech — 8/10

  • IGN — 8/10

  • VGC — 4/5

  • GameSpot — 6/10

  • Game Informer — 6/10

Филатов Руслан

