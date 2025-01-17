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Персонажи из лучших фильмов Шварценеггера появятся в Mortal Kombat 1 уже в январе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото NetherRealm Studios

В Mortal Kombat 1 появятся легендарные персонажи из фильмов Арнольда Шварценеггера. Одного из них сыграл сам актер — это Конан-варвар из одноименного фильма.

Разработчики уже показали его геймплей и фаталити, а также раскрыли дату его появления — 21 января для владельцев дополнений и 29 января для всех остальных.

Mortal Kombat 1. В Mortal Kombat 1 добавят Нуб Сайбота, T-1000 из «Терминатора 2» и еще 4 бойца

Кроме того, в игре появится Т-1000 — жидкометаллический антагонист из «Терминатора 2». Но когда именно это произойдет пока неизвестно.

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