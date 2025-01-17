Персонажи из лучших фильмов Шварценеггера появятся в Mortal Kombat 1 уже в январе

В Mortal Kombat 1 появятся легендарные персонажи из фильмов Арнольда Шварценеггера. Одного из них сыграл сам актер — это Конан-варвар из одноименного фильма.

Разработчики уже показали его геймплей и фаталити, а также раскрыли дату его появления — 21 января для владельцев дополнений и 29 января для всех остальных.

Кроме того, в игре появится Т-1000 — жидкометаллический антагонист из «Терминатора 2». Но когда именно это произойдет пока неизвестно.