GTA 6 почти готова — осталось устранить баги

Бывший сотрудник Rockstar Майк Йорк, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, поделился своим мнением относительно готовности GTA 6. По его словам, новая часть почти доделана — сейчас Rockstar по 8-10 часов в сутки тестирует игру на наличие багов.

Пока что выход GTA 6 запланирован на осень 2025 года на Xbox Series и PS5. Теперь у скептиков на один повод меньше настаивать на том, что релиз игры будет неизбежно отложен.