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Сегодня, 15:30

GTA 6 почти готова — осталось устранить баги

Евгения Воскресенская
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Фото Rockstar Games

Бывший сотрудник Rockstar Майк Йорк, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, поделился своим мнением относительно готовности GTA 6. По его словам, новая часть почти доделана — сейчас Rockstar по 8-10 часов в сутки тестирует игру на наличие багов.

GTA 6. В GTA 6 стабильных 60 FPS не будет даже на PS5 Pro

Пока что выход GTA 6 запланирован на осень 2025 года на Xbox Series и PS5. Теперь у скептиков на один повод меньше настаивать на том, что релиз игры будет неизбежно отложен.

Источник: gamesradar.com
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