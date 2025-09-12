Том Хендерсон заявил о возможном переносе релиза GTA 6 на октябрь 2026 года

Журналист Том Хендерсон выразил сомнение, что Rockstar выдержит заявленный срок (май 2026) для выхода GTA VI. Он считает, что из-за перфекционизма студии релиз с большей вероятностью состоится в октябре, чтобы избежать недовольства сообщества и выйти прямо перед праздничными продажами. Автор заявления отмечает, что это лишь его личная оценка ситуации, а не инсайдерская информация. Официальных заявлений от Rockstar пока не поступало.