Переиздание Tales of Berseria Remastered — выйдет 27 февраля 2026 года

Легендарная JRPG получит ремастер версию на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Bandai Namco сохранили оригинальную историю Вельвет, что присоединяется к команде пиратов и становится на путь мести за предательство. При этом студия планирует улучшить параметры, что улучшат геймплей — более ранний доступ к магазинам, добавят пункты назначения и другое — так же станет открытым дополнительный контент вышедший для оригинала.

Tales of Berseria вышла в 2016 году на PlayStation 3, а затем получила порты на PS4 и PC. Анонсированный трейлер ремастер версии можно посмотреть ниже.