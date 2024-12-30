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Сегодня, 19:05

Стартовала бесплатная раздача [REDACTED] в Epic Games Store

Евгения Воскресенская
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Как адвент-календарь, только с играми: в Epic Games Store открылся доступ к очередному проекту, который можно забрать совершенно бесплатно. Любителям динамичных игр, сочетающих в себе элементы экшена и roguelike, должно понравиться — в магазине решили раздать [REDACTED].

Dead Island 2. Как забирать бесплатные игры в Epic Games Store из России

К счастью, пользователям из России доступ к игре открыт — достаточно зайти на страницу в Epic Games Store и нажать кнопку «Получить». Сделать это можно будет до 19:00 следующего дня.

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