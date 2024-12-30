Стартовала бесплатная раздача [REDACTED] в Epic Games Store

Как адвент-календарь, только с играми: в Epic Games Store открылся доступ к очередному проекту, который можно забрать совершенно бесплатно. Любителям динамичных игр, сочетающих в себе элементы экшена и roguelike, должно понравиться — в магазине решили раздать [REDACTED].

К счастью, пользователям из России доступ к игре открыт — достаточно зайти на страницу в Epic Games Store и нажать кнопку «Получить». Сделать это можно будет до 19:00 следующего дня.