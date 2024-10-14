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Сегодня, 20:08

PC Games составил топ 100 лучших ПК-игр — первое место не удивляет

Евгения Воскресенская
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Фото Larian Studios

Сайт PC Gamer опубликовал топ-100 игр для ПК, вышедших до настоящего времени. Лучшие из лучших отбирались сотрудниками издательства на основе голосования. По признанию автора публикации, составление подобных рейтингов обычно занимает «месяцы работы: голосований, обсуждений, переговоров и споров».

При распределении голосов учитывались 4 фактора: качество игр, их влияние, увлекательность и играбельность. Первую тройку заняли игры в жанре RPG: Baldur's Gate 3, Disco Elysium и Elden Ring. На 4 и 5 местах расположились Minecraft и Persona 5 Royal.

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Примечательно, что актуальный победитель Baldur's Gate 3 в прошлом году не попал в этот рейтинг — релиз игры просто-напросто не поспел к голосованию. В 2023 году первое место досталось Disco Elysium. С полным списком игр можно ознакомиться на сайте.

Источник: DTF
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