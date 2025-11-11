Paradox Interactive выпустили патч с исправлениями для Europa Universalis 5

Обновление для Европы Универсалис 5 затронуло ошибки в локализации на русский язык, а также некоторые критические баги.

Помимо правок в переводе добавили поддержку пользовательских локализаций и поправили некоторые проблемы с производительностью, что приводили к потере кадров. Вместе с патчем анонсировали и будущие исправления, которые хотят выпустить на неделе — они исправят более 100 ошибок.

Europa Universalis 5 вышла 4 октября в 20.00 по МСК на PC. Стратегия получила положительные отзывы от критиков и игроков, несмотря на высокую сложность. Наш обзор на новинку читайте ниже.