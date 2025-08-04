Открытый тест Battlefield 6 уже начался. Игру можно попробовать бесплатно на этих выходных

Electronic Arts представила трейлер и анонсировала расписание открытого бета-тестирования Battlefield 6. Оно пройдет в два этапа: первый состоится уже в эти выходные 9-10 августа, а второй начнется через полторы недели — 14-17 августа. Полная версия игры выйдет 10 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, при этом закрытое тестирование стартует раньше — 7 августа, а предзагрузка клиента для участников уже доступна.