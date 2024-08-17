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Сегодня, 13:35

Опубликованы системные требования Star Wars Outlaws

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Star Wars Otlaws вызывает настороженные чувства. С одной стороны — игра по любимой многими франшизе, которая в кои-то веки позволит поиграть не за джедая. С другой — сомнительная репутация Ubisoft.


Так или иначе, до релиза осталось уже не так много времени, и разработчики поделились системными требованиями проекта:

Минимальные (1080p / 30 FPS, низкие настройки графики)

— Видеокарта: GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT

— ЦП: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

— ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим)

— ОС: Windows 10/11, DirectX 12

— Жесткий диск: 65 ГБ, SSD

Рекомендуемые (1080p / 60 FPS, высокие настройки графики)

— Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT

— ЦП: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

— ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим)

— ОС: Windows 10/11, DirectX 12

— Жесткий диск: 65 ГБ, SSD.

«Для энтузиастов» (1440p / 60 FPS, высокие настройки графики)

— Видеокарта: GeForce RTX 4070 / AMD RX 6800 XT

— ЦП: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

— ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим)

— ОС: Windows 10/11, DirectX 12

— Жесткий диск: 65 ГБ, SSD

Ультра (4K / 60 FPS, ультра высокие настройки графики)

— Видеокарта: GeForce RTX 4080 / AMD RX 7900 XTX

— ЦПУ: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

— ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим)

— ОС: Windows 10/11, DirectX 12

— Жесткий диск: 65 ГБ, SSD

Ubisoft. Акции Ubisoft обвалились — виноваты Assassin's Creed Shadows и Star Wars Outlaws

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