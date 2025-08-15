CyberPRO
15 августа, 12:14

Опубликован геймплейный трейлер киберпанк-экшена Neo Berlin 2087

Кирилл Вдовин
Логотип предстоящей Neo Berlin 2087.
Фото Steam

Видеоматериал вышел перед Gamescom2025 на YouTube-канал PlayStation — в ролике раскрываются детали сеттинга и боевая система.

По сюжету игра отправит пользователя в футуристическую версию Берлина, в котором детективу необходимо раскрыть обстоятельства убийства главы полиции и защитить его дочь. Проект сделает больший упор на расследование с поиском улик и подозреваемых, чем на постоянные битвы.

Neo Berlin 2087 разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series, но дату релиза на данный момент компания не разглашала.

