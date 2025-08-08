CyberPRO
8 августа, 12:41

Опубликован геймплейный ролик предстоящей Ninja Gaiden 4 от Team Ninja

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Один из кадров геймлея Ninja Gaiden 4.
Фото Xbox

Первая за десять лет игра, которая стала продолжением серии от Team Ninja, сделанная вместе с PlatinumGames.

В новом проекте будет два главных героя: Рю Хаябуса, что известен фанатам франшизы из предыдущих частей, и Якумо из футуристического Токио. Часть геймплея каждого из них вошла в показательный ролик японского экшена.

Релиз Ninja Gaiden 4 запланирован на 21 октября 2025 года для PS5, Xbox Series и PC, в том числе для Game Pass. Проект получит поддержку русского языка.

