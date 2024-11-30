Опубликован геймплей второй части легендарного российского экшена

Мем, который вышел из-под контроля: продолжение задорной игры «Русы против Ящеров» обзавелось геймплейным роликом. По сюжету, ящеры решили снова напасть на Гиперборею, в этот раз вооружившись новыми технологиями.

Разработчики обещают улучшения в графике и анимации, более масштабные бои, новых противников, разнообразие локаций и новые механики, например стрельбу из пушек. Езда на динозаврах и обнимашки с березкой прилагаются. Игру планируют выпустить весной 2025 года.

Фото Smola Game Studio