Определены финалисты акселератора «Фабрика мобильных игр»

Агентство креативных индустрий и российский магазин приложений RuStore объявили финалистов совместного проекта «Фабрика мобильных игр».

Программа помогает студиям создавать конкурентоспособные мобильные игры для российского и международного рынков. Участники акселератора обучались продвижению, доработке монетизации и геймплея. Экспертный совет выбрал семь игр разных жанров.

В игре «Печенька с предсказанием» от Lunagames пользователи получают ежедневные позитивные предсказания и играют в головоломки. В PARCAT от Arcanum Team игроки управляют котом, ищущим похищенную спутницу. В Car OUT Jam Pazzle от Playgineers проверяют логические навыки, паркуя машины. Среди финалистов акселератора также есть игры с пасьянсами в магическом мире и увлекательные пазлы.

Победитель «Фабрики мобильных игр» будет объявлен в апреле. Он получит бесплатное рабочее место в коворкинге московского кластера видеоигр и анимации, доступ к инфраструктуре для разработки и поддержку на витрине RuStore.