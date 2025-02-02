Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:45

Онлайн Red Dead Redemption 2 в Steam бьет рекорды — все из-за скидки

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Пиковый онлайн Red Dead Redemption 2 в Steam составил 92 508 активных игроков. Тем самым был побит рекорд для этой игры — несмотря на то, что она стала продаваться в сервисе уже несколько лет назад.

GTA 6. GTA 6 разделят на две игры — их будут продавать раздельно

Все дело в крупной скидке: сейчас Steam отдает Red Dead Redemption 2 за полцены. К сожалению, игра не продается в нашем регионе, но никто не помешает использовать аккаунты других стран или воспользоваться предложениями перекупщиков.

Читайте также
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Скончался бывший капитан одесской команды — чемпиона КВН Валерий Хаит
Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Популярное видео
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Диск с Kingdom Come 2 для PlayStation 5 уже продается на Авито

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости