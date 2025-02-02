Онлайн Red Dead Redemption 2 в Steam бьет рекорды — все из-за скидки

Пиковый онлайн Red Dead Redemption 2 в Steam составил 92 508 активных игроков. Тем самым был побит рекорд для этой игры — несмотря на то, что она стала продаваться в сервисе уже несколько лет назад.

Все дело в крупной скидке: сейчас Steam отдает Red Dead Redemption 2 за полцены. К сожалению, игра не продается в нашем регионе, но никто не помешает использовать аккаунты других стран или воспользоваться предложениями перекупщиков.