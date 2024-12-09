Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:33

Она что, из золота? GeForce RTX 4090 теперь стоит больше 300 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото https://ru.freepik.com/

Перед появлением RTX 5090 планировали купить RTX 4090 по скидке? Не выйдет — цены на самую мощную из ныне существующих видеокарт от NVIDIA резко подскочили вверх. Если еще пару месяцев назад RTX 4090 можно было приобрести за 150 тысяч рублей, то сейчас придется выложить все 300 тысяч или даже больше.

Геймеры. Видеокарты от AMD никому не нужны? Россияне отдают предпочтение NVIDIA

По слухам, все дело в дефиците RTX 4090 — ее сняли с производства перед выходом видеокарты нового поколения. Конечно, свою лепту внесло и повышение курса доллара.

Цены на GeForce RTX 4090 в России.
Источник: ixbt.com
Читайте также
Международный день художника отметят 8 декабря
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игроки массово покидают S.T.A.L.K.E.R. 2

Квадроберы стали героями новой российской видеоигры

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости