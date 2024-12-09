Она что, из золота? GeForce RTX 4090 теперь стоит больше 300 тысяч рублей

Перед появлением RTX 5090 планировали купить RTX 4090 по скидке? Не выйдет — цены на самую мощную из ныне существующих видеокарт от NVIDIA резко подскочили вверх. Если еще пару месяцев назад RTX 4090 можно было приобрести за 150 тысяч рублей, то сейчас придется выложить все 300 тысяч или даже больше.

По слухам, все дело в дефиците RTX 4090 — ее сняли с производства перед выходом видеокарты нового поколения. Конечно, свою лепту внесло и повышение курса доллара.