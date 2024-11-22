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Олды прослезятся — арку с обложки «Тени Чернобыля» обнаружили в S.T.A.L.K.E.R. 2

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Оригинальный «Сталкер» вышел в бородатом 2007 году. С тех пор утекло столько воды, что игравшие в первую часть мальчики и девочки давно выросли, а некоторые из них даже обзавелись сединой.

Мэддисон. «Запрет — единственное верное решение»: Мэдисон вынес вердикт S.T.A.L.K.E.R. 2

Однако в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили пасхалочку, которая вернет вас в 2007-й. Речь о той самой арке, что была на обложке «Тени Чернобыля». Пожалуй, самое «заряженное» (слезами фанатов) место в игре теперь официально обнаружено.

Легендарную арку нашли в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Источник: TG-канал «Игроманы»
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И даже торренты не помешали: S.T.A.L.K.E.R. 2 продалась миллионным тиражом всего за 2 дня

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