Олды прослезятся — арку с обложки «Тени Чернобыля» обнаружили в S.T.A.L.K.E.R. 2

Оригинальный «Сталкер» вышел в бородатом 2007 году. С тех пор утекло столько воды, что игравшие в первую часть мальчики и девочки давно выросли, а некоторые из них даже обзавелись сединой.

Однако в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили пасхалочку, которая вернет вас в 2007-й. Речь о той самой арке, что была на обложке «Тени Чернобыля». Пожалуй, самое «заряженное» (слезами фанатов) место в игре теперь официально обнаружено.