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Сегодня, 20:20

Один из авторов Baldur's Gate 3 раскритиковал Ubisoft за цены

Евгения Воскресенская
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Фото Ubisoft

Майкл Даус, издательский директор студии Larian, известной по Baldur's Gate 3, раскритиковал в соцсетях ценовую политику издательства Ubisoft. По его словам, французская компания намеренно завышает цены на базовые версии новых игр вроде Star Wars Outlaws, стимулируя аудиторию на покупку своей подписки.

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Даус полагает, что это не самая честная стратегия — цена игры должна соотноситься с ее качеством. Также он считает, что выход GTA 6 запустит новый виток повышения цен на базовые издания видеоигр.

Источник: TG-канал
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