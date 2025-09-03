В «Мире танков» вышло обновление 1.37. Добавлен Maus, новый босс и боевой пропуск

В «Мире танков» вышло масштабное обновление 1.37 «В строю». Апдейт приносит в игру обновленный режим «Ваффентрагер: Реванш» с новым боссом Алаидом на базе ИС-7, а также запускает сезонный боевой пропуск «Обратная сторона» и кампанию «Новые горизонты», где можно получить новый сверхтяжелый танк XI уровня Maus.

В рамках нового сезонного БП игроки смогут заработать уникальные 3D-стили для техники 121, Rheinmetall Panzerwagen и Centurion Action X, а также пополнить экипаж новыми персонажами, включая собаку по кличке Джерри Ли. Кроме того, в режиме «Ваффентрагер» увеличили количество карт и награды.

Обновление также затронуло визуальную часть: карты Калининград и Кавказ получили новое освещение. Для любителей сражений в составе подразделений стартовали обновленный сезон «Натиск» и два этапа Кланового сезона: Спринт и Глобальная карта.