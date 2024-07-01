Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:25

Обладатель Neuralink Илона Маска рассказал, как играет на ПК силой мысли

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нолан Арбо.
Фото Соцсети

Первый обладатель Neuralink Нолан Абро поделился опытом использования импланта. Спойлер — он в полном восторге от нейрочипа.

Нолан на первых стадиях тестирования Neuralink.
Фото Соцсети

Есть много игр, в которые еще нельзя играть с помощью Neuralink, но это вопрос времени. Думаю, через пару лет можно будет играть во все... Дело в том, что у меня в голове встроенный аимбот... Чип очень точно и быстро работает. Иногда настолько быстро, что прицел двигается раньше, чем я успеваю об этом подумать, — рассказал парень.

Впрочем, Нолан не очень-то увлекается шутерами. Его любимая игра — Civilization 6, в которую он долго мечтал поиграть, но не мог из-за своей инвалидности. Теперь, по словам парня, из «Цивы» он не вылезает.

0
Читайте также
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Hamster Kombat обновили комбо-карты на 1 и 2 июля 2024 года

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости