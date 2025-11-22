CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

22 ноября, 23:20

В России тратят 380 миллиардов рублей в год на видеоигры. 80% покупок делают москвичи

Алексей Буланов
Персонажи из российских компьютерных игр.
Фото YouTube

По данным генерального директора Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой, объём рынка видеоигр в России достигает 380 миллиардов рублей в год. При этом 80% этих трат, или примерно 320 миллиардов рублей, приходится на жителей Москвы. Агамова подчеркнула, что игры сегодня — это не просто развлечение, а мощная платформа для продвижения культурных ценностей и формирования имиджа страны.

«Например, в Индонезии игры часто используют скорее как социальную сеть, чем как платный продукт. Даже бесплатные проекты позволяют доносить до аудитории нужные истории и ценности, в том числе позитивный образ России», — пояснила Гюльнара.

Источник: ТАСС

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 555 555

    Офигеть. Это почти пять миллиардов долларов,из них четыре миллиардов приходиться на москвичей. Одним словом игромания.

    22.11.2025

    • Доход Sony с эксклюзивов превысил 1,5 миллиарда долларов. Но кажется пик уже пройден

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости