В России тратят 380 миллиардов рублей в год на видеоигры. 80% покупок делают москвичи

По данным генерального директора Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой, объём рынка видеоигр в России достигает 380 миллиардов рублей в год. При этом 80% этих трат, или примерно 320 миллиардов рублей, приходится на жителей Москвы. Агамова подчеркнула, что игры сегодня — это не просто развлечение, а мощная платформа для продвижения культурных ценностей и формирования имиджа страны.

«Например, в Индонезии игры часто используют скорее как социальную сеть, чем как платный продукт. Даже бесплатные проекты позволяют доносить до аудитории нужные истории и ценности, в том числе позитивный образ России», — пояснила Гюльнара.

Источник: ТАСС