4 августа, 14:40

NVIDIA планирует существенно снизить цены на видеокарты RTX 50 из-за низкого спроса

Алексей Буланов
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 50-й серии.
Фото NVIDIA.

У NVIDIA скопились избыточные запасы видеокарт RTX 50, которые продолжают увеличиваться из-за резкого снижения спроса. В связи с этим компания планирует существенно снизить цены уже в текущем месяце. Согласно данным Boardchannels, запасы видеокарт RTX 50 на складах достигли аномально высокого уровня. Это связано с вялым спросом и непрекращающимися поставками. Чтобы выполнить финансовые планы до конца июля, производители уже начали снижать цены. Как сообщает инсайдер, резкое падение розничных продаж привело к удешевлению не только в ритейле, но и в оптовых закупках. Ожидается, что ценовые корректировки продлятся весь август, таким образом компании пытаются поддержать ликвидность и избежать дальнейшего падения рынка.

