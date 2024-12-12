Новый законопроект может привести к полной блокировке Steam в России

Steam все-таки могут запретить в России. Все дело в готовом законопроекте, который скоро внесут на рассмотрение в Госдуму РФ. Текст законопроекта подразумевает, что распространители видеоигр должны будут идентифицировать игроков по номеру телефона, через аккаунт на «Госуслугах» или Единую биометрическую систему.

Очевидно, что крупные цифровые магазины вроде Steam или GOG, скорее всего, не будут подстраиваться под эти требования, и тогда появится повод для их блокировки.