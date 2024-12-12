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Сегодня, 17:40

Новый законопроект может привести к полной блокировке Steam в России

Евгения Воскресенская
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Фото https://ru.freepik.com/

Steam все-таки могут запретить в России. Все дело в готовом законопроекте, который скоро внесут на рассмотрение в Госдуму РФ. Текст законопроекта подразумевает, что распространители видеоигр должны будут идентифицировать игроков по номеру телефона, через аккаунт на «Госуслугах» или Единую биометрическую систему.

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Очевидно, что крупные цифровые магазины вроде Steam или GOG, скорее всего, не будут подстраиваться под эти требования, и тогда появится повод для их блокировки.

Источник: Коммерсантъ
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