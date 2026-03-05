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5 марта, 20:00

Новый весенний сезон «Стальные кварталы» стартовал в Warface

Алексей Буланов
Весенний сезон «Стальные кварталы» стартовал в Warface.
Фото VK Warface

В 2026 году ключевым направлением развития проекта стало обеспечение технической стабильности. С началом нового сезона мы провели масштабную работу над ошибками: модернизировали систему античит, оптимизировали серверные мощности, добились сокращения времени загрузки как самой игры, так и уровней, а также укрепили надежность сетевого соединения.

Ключевые нововведения сезона:

  • Возвращение легенд: Культовые карты «Окраина» и «Дворец» вновь доступны в ротации. Они подверглись глубокой переработке, став более динамичными и сбалансированными.

  • Обновленный Боевой пропуск: В весеннем пропуске представлены награды из серий «Шов» и «Металл». Режим PvE получил обновление с особыми наградами «Сварка», которые теперь можно получить навсегда.

  • Рейтинговые новшества: Внесены тематические награды за рейтинговые матчи, запущен регулярный рейтинговый контракт с «коробкой удачи», а также представлена обновленная система престижа с четырьмя эксклюзивными золотыми образцами оружия».

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