Новый весенний сезон «Стальные кварталы» стартовал в Warface
В 2026 году ключевым направлением развития проекта стало обеспечение технической стабильности. С началом нового сезона мы провели масштабную работу над ошибками: модернизировали систему античит, оптимизировали серверные мощности, добились сокращения времени загрузки как самой игры, так и уровней, а также укрепили надежность сетевого соединения.
Ключевые нововведения сезона:
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Возвращение легенд: Культовые карты «Окраина» и «Дворец» вновь доступны в ротации. Они подверглись глубокой переработке, став более динамичными и сбалансированными.
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Обновленный Боевой пропуск: В весеннем пропуске представлены награды из серий «Шов» и «Металл». Режим PvE получил обновление с особыми наградами «Сварка», которые теперь можно получить навсегда.
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Рейтинговые новшества: Внесены тематические награды за рейтинговые матчи, запущен регулярный рейтинговый контракт с «коробкой удачи», а также представлена обновленная система престижа с четырьмя эксклюзивными золотыми образцами оружия».