Новый весенний сезон «Стальные кварталы» стартовал в Warface

В 2026 году ключевым направлением развития проекта стало обеспечение технической стабильности. С началом нового сезона мы провели масштабную работу над ошибками: модернизировали систему античит, оптимизировали серверные мощности, добились сокращения времени загрузки как самой игры, так и уровней, а также укрепили надежность сетевого соединения.

Ключевые нововведения сезона: