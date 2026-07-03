Новый трейлер Persona 4 Revival? посвятили протагонисту и его жизни

ATLUS представила свежий трейлер Persona 4 Revival, посвященный протагонисту — в ролик вошли его будни, внешкольные активности и сражения.

Главный герой Persona 4 Revival переезжает в Инабу к дяде. Он расследует серию убийств, пробуждает силы Персоны и находит новых друзей. В английской версии его озвучивает Нази Тарша (известна по работе с «Ван Пис»), в японской — Дайсукэ Намикава (Sekiro: Shadows Die Twice).

Persona 4 Revival выходит 18 февраля 2027 года PC, PS5 и Xbox Series.