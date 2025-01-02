Новый скриншот GTA 6 разочаровал игроков

Первая за долгое время реальная утечка из GTA 6 вызвала переполох среди фанатов серии. Вот только есть один нюанс: фото, на котором виден скриншот из игры, было сделано в штаб-квартире Rockstar Games аж в 2021 году.

Хоть утечка и новая, выходит, что сам скриншот безнадежно устарел — за 4 года разработка игры должна была продвинуться далеко вперед. В Rockstar Games пока что оставили эту ситуацию без комментариев, а автор поста с фотографией поспешил его удалить.