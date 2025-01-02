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Сегодня, 15:35

Новый скриншот GTA 6 разочаровал игроков

Евгения Воскресенская
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Фото Rockstar Games

Первая за долгое время реальная утечка из GTA 6 вызвала переполох среди фанатов серии. Вот только есть один нюанс: фото, на котором виден скриншот из игры, было сделано в штаб-квартире Rockstar Games аж в 2021 году.

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Хоть утечка и новая, выходит, что сам скриншот безнадежно устарел — за 4 года разработка игры должна была продвинуться далеко вперед. В Rockstar Games пока что оставили эту ситуацию без комментариев, а автор поста с фотографией поспешил его удалить.

Источник: iXBT.games
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