Ubisoft показали первые арты анонсированного дополнения The Division 2: Survivors

Ubisoft объявила о выходе дополнения The Division 2: Survivors, которое привнесёт в игру новый режим выживания (extraction-режим).

За проект отвечает ветеран серии Division Магнус Янсен. Разработка дополнения в начальной фазе.

Режим Survivors не будет ремейком первой части, Ubisoft готовит улучшения и нововведения для любителей выживания в зимних условиях.

Студия будет сотрудничать с сообществом на всех этапах. Детали раскроют позже, на данный момент были представлены логотип и концепт-арты.

Филатов Руслан