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22 августа 2025, 20:48

Ubisoft показали первые арты анонсированного дополнения The Division 2: Survivors

The Division 2: Survivors.
Фото Ubisoft

Ubisoft объявила о выходе дополнения The Division 2: Survivors, которое привнесёт в игру новый режим выживания (extraction-режим).

За проект отвечает ветеран серии Division Магнус Янсен. Разработка дополнения в начальной фазе.

Режим Survivors не будет ремейком первой части, Ubisoft готовит улучшения и нововведения для любителей выживания в зимних условиях.

Студия будет сотрудничать с сообществом на всех этапах. Детали раскроют позже, на данный момент были представлены логотип и концепт-арты.

Филатов Руслан

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