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Сегодня, 20:29

Новость о «Ведьмаке 4» привела фанатов в восторг

Евгения Воскресенская
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Фото CD Projekt Red

Фанаты «Ведьмака» ликуют. «Я наконец-то могу объявить, что проект Polaris официально вошел в стадию полноценной разработки», — прозвучали заветные слова от геймдиректора новой части легендарной серии.

Скриншот. «Ведьмак 3» стал еще красивее — для игры появились самые реалистичные текстуры

Ранее работа над игрой также велась, но на стадии предпродакшена. Обычно на этом этапе собирают команду, прорабатывают концепцию, делают прототипы, продумывают сюжет и многое другое. Теперь же «Ведьмак 4» перешел на стадию активной разработки — примерной даты релиза пока что нет.

Источник: TG-канал CD PROJEKT RED
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