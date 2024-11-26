Новость о «Ведьмаке 4» привела фанатов в восторг

Фанаты «Ведьмака» ликуют. «Я наконец-то могу объявить, что проект Polaris официально вошел в стадию полноценной разработки», — прозвучали заветные слова от геймдиректора новой части легендарной серии.

Ранее работа над игрой также велась, но на стадии предпродакшена. Обычно на этом этапе собирают команду, прорабатывают концепцию, делают прототипы, продумывают сюжет и многое другое. Теперь же «Ведьмак 4» перешел на стадию активной разработки — примерной даты релиза пока что нет.