В «Мире танков» стартовало «Новогоднее наступление 2025»

Сегодня в «Мире танков» началось «Новогоднее наступление» — оно будет продолжаться до 22 января. В игре появилась возможность прокачивать новогоднюю атмосферу. Чем она выше, тем наряднее будут объекты в праздничном ангаре и тем больше наград сможет получить игрок.

Повышается атмосфера за мандарины, которые можно получить за выполнение заданий Деда Мороза или в новогодних контейнерах. Их содержимое (с процентами вероятности выпадения) выглядит так:

Получить награды следующего этапа можно только после того, как собраны все награды текущего этапа.