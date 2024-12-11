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Сегодня, 14:50

В «Мире танков» стартовало «Новогоднее наступление 2025»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Lesta Games

Сегодня в «Мире танков» началось «Новогоднее наступление» — оно будет продолжаться до 22 января. В игре появилась возможность прокачивать новогоднюю атмосферу. Чем она выше, тем наряднее будут объекты в праздничном ангаре и тем больше наград сможет получить игрок.

Промо-картинка. Главными героями новогоднего события в «Мире танков» станут персонажи Простоквашино

Повышается атмосфера за мандарины, которые можно получить за выполнение заданий Деда Мороза или в новогодних контейнерах. Их содержимое (с процентами вероятности выпадения) выглядит так:

Получить награды следующего этапа можно только после того, как собраны все награды текущего этапа.

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