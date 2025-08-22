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22 августа 2025, 20:57

One More Level показали 33 минуты геймплея их нового «соулслайка» — Valor Mortis

Постер Valor Mortis.
Фото Steam

One More Level выпустила масштабный геймплейный трейлер Valor Mortis.

Действие игры разворачивается в альтернативной Европе XIX века, охваченной чумой. Континент изменился, а солдаты Наполеона стали чудовищами Вечной гвардии. Игроки возьмут на себя роль воскресшего солдата Уильяма с сверхъестественными силами, который должен сражаться с монстрами и раскрыть заговор.

Игра сочетает элементы «соулслайк» с боевой системой, основанной на парированиях и рывках, и предлагает разнообразное оружие и магические способности. Разработчики, создавшие Ghostrunner, стремятся улучшить ближний бой от первого лица. Игроки смогут быстро переключаться между оружием и настраивать арсенал. Тестирование Valor Mortis начнется в конце сентября, а релиз запланирован на 2026 год для ПК, Xbox Series X и Series S и PS5.

Филатов Руслан

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