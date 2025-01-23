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Сегодня, 14:50

Новая технология Sony позволит понюхать героинь любимых игр

Евгения Воскресенская
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Infinity Nikki.
Фото Papergames

Сразу в нескольких городах Японии магазины Sony открыли интерактивные зоны для посетителей. Любителям игр предложили испытать необычное «приключение» — понюхать главную героиню вышедшей в 2024 году ролевой игры Infinity Nikki.

The Last of&nbsp;Us&nbsp;2. Скоро игры можно будет понюхать

Выглядит это так: посетители заходят в специальную комнату, на потолке которой установлена распыляющая запахи система Grid Scent. На одной из стен помещается большой экран — зрители смотрят короткий ролик и вдыхают связанные с главной героиней и ее окружением ароматы.

Например, по признанию посетителей, Nikki пахла розами и лавандой, а сцена с рыбалкой — свежестью и морем.

Источник: multiplayer.it
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