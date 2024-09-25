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Сегодня, 20:45

Новая российская приставка оказалась дорогим клоном китайской

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Новая российская портативная консоль оказалась фейком. Точнее, она действительно существует и продается — только вот на самом деле «Фаренгейт» представляет собой самую обыкновенную китайскую консоль Anbernic RG35XX, которая стоит не 12 400 рублей, а в районе 4 000 рублей.

Обложка. Мощностью PS5 и не пахнет: российская консоль тянет Doom 3 и GTA: Vice City

Авторы российской портативной консоли упирают на то, что внесли в свою модель изменения, но разглядеть, что именно оправдывает повышение цены в три с лишним раза, оказалось совсем непросто.

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