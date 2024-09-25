Новая российская приставка оказалась дорогим клоном китайской

Новая российская портативная консоль оказалась фейком. Точнее, она действительно существует и продается — только вот на самом деле «Фаренгейт» представляет собой самую обыкновенную китайскую консоль Anbernic RG35XX, которая стоит не 12 400 рублей, а в районе 4 000 рублей.

Авторы российской портативной консоли упирают на то, что внесли в свою модель изменения, но разглядеть, что именно оправдывает повышение цены в три с лишним раза, оказалось совсем непросто.