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Сегодня, 05:30

Steam-профиль Неймара завалили флагами Норвегии и оскорблениями после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Алексей Буланов
Неймар.
Фото Reddit

Известный своей любовью к CS2 футболист Неймар стал жертвой массового флешмоба в Steam сразу после того, как сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира по футболу-2026. В 1/8 финала турнира бразильцы уступили сборной Норвегии со счетом 1:2, и Неймар, забивший гол с пенальти в компенсированное время, не смог сдержать слез после финального свистка — для 34-летнего форварда это выступление, вероятно, стало последним в составе национальной команды.

Профиль Неймара в Steam.
Фото Steam

Реакция болельщиков в Steam не заставила себя ждать: комментарии под профилем футболиста буквально утонули в рисунках норвежского флага — красно-бело-синие блоки повторяются десятками раз подряд, страница за страницей. Среди волны флагов встречаются и откровенно оскорбительные записи: пользователи в грубой форме предлагают Неймару забыть про футбол и заняться CS2, а некоторые комментарии и вовсе построены на нецензурных оскорблениях в адрес футболиста.

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