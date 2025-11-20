CyberPRO
Сегодня, 19:40

Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II поборются за звание «Игры года» на TGA 2025

Алексей Буланов
Clair Obscur: Expedition 33.
Фото Steam

На церемонии The Game Awards 2025 за звание «Игра года» поборются шесть претендентов. Среди номинантов как инди-проекты, так и крупнобюджетные игры от известных студий.

Номинанты:

  • Clair Obscur: Expedition 33 — французский RPG с пошаговыми боями, собравший рекордные 12 номинаций
  • Death Stranding 2: On the Beach — продолжение культового проекта Хидео Кодзимы
  • Donkey Kong Bananza — новая игра от Nintendo с легендарной обезьяной
  • Hades II — продолжение популярного roguelike от Supergiant Games
  • Hollow Knight: Silksong — долгожданный сиквел культовой метроидвании
  • Kingdom Come: Deliverance II — средневековая RPG от студии Warhorse

Победитель будет объявлен 12 декабря в 03.30 мск.

