Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II поборются за звание «Игры года» на TGA 2025

На церемонии The Game Awards 2025 за звание «Игра года» поборются шесть претендентов. Среди номинантов как инди-проекты, так и крупнобюджетные игры от известных студий.

Номинанты:

Clair Obscur: Expedition 33 — французский RPG с пошаговыми боями, собравший рекордные 12 номинаций

Death Stranding 2: On the Beach — продолжение культового проекта Хидео Кодзимы

Donkey Kong Bananza — новая игра от Nintendo с легендарной обезьяной

Hades II — продолжение популярного roguelike от Supergiant Games

Hollow Knight: Silksong — долгожданный сиквел культовой метроидвании

Kingdom Come: Deliverance II — средневековая RPG от студии Warhorse

Победитель будет объявлен 12 декабря в 03.30 мск.