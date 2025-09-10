Nintendo проведет презентацию игр 12 сентября — анонс разошелся через Nintendo Today

Инсайдеры из NateTheHate сообщали ранее о возможном мероприятии — теперь известно, что оно начнется в 16:00.

Презентация Nintendo Direct будет проходить около часа, компания не раскрывает информацию о предстоящих анонсах проектов. Однако среди возможных называют Final Fantasy и Elder Rings. Трансляция события будет проходить на официальном сайте Nintendo и на YouTube-канале.

Помимо этого, возможен анонс проекта, связанного со знаменитой серией игр о Марио, которая отметит 40-летие франшизы.