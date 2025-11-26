Никита Буянов рассказал о несостоявшейся коллаборации Ведьмака и Escape from Tarkov

Разработчик Escape from Tarkov Никита Буянов пообещал фанатам новые коллаборации, хотя какие именно — пока секрет. Зато в интервью каналу «Проходимец» он рассказал об упущенной возможности: некогда велись переговоры о добавлении в игру контента по мотивам «Ведьмака».

Если вдруг кто-то слышит, ребята там фанаты или вдруг кто-то из разработчиков других игр, с которыми потенциально мы могли бы сделать коллабы — пишите нам на почту. Прикольные коллабы будем рассматривать, коллабиться, потому что мы за добро, мы с радостью вас продвинем и продвинемся сами с удовольствием, понятное дело. Но хорошие коллабы — это круто. Вот давным-давно, помню, мы хотели заколабиться с «Ведьмаком». Мы сделали медальон «Вичер». и сказали: «можно просто затрибьютить и добавить этот медальон в игру», а мне сказали «спасибо, не надо»