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26 ноября 2025, 22:05

Никита Буянов рассказал о несостоявшейся коллаборации Ведьмака и Escape from Tarkov

Алексей Буланов
Геральт из «Ведьмака».
Фото Epic Games

Разработчик Escape from Tarkov Никита Буянов пообещал фанатам новые коллаборации, хотя какие именно — пока секрет. Зато в интервью каналу «Проходимец» он рассказал об упущенной возможности: некогда велись переговоры о добавлении в игру контента по мотивам «Ведьмака».

Превью игры Escape from Tarkov.Escape from Tarkov вышел раньше 2028 года: появилась возможность «сбежать из Таркова»

Если вдруг кто-то слышит, ребята там фанаты или вдруг кто-то из разработчиков других игр, с которыми потенциально мы могли бы сделать коллабы — пишите нам на почту. Прикольные коллабы будем рассматривать, коллабиться, потому что мы за добро, мы с радостью вас продвинем и продвинемся сами с удовольствием, понятное дело. Но хорошие коллабы — это круто. Вот давным-давно, помню, мы хотели заколабиться с «Ведьмаком». Мы сделали медальон «Вичер». и сказали: «можно просто затрибьютить и добавить этот медальон в игру», а мне сказали «спасибо, не надо»

Никита Буянов

Создатель Escape from Tarkov

Официальный арт по&nbsp;Escape from Tarkov.Escape from Tarkov: с утра релиз, день свободен

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