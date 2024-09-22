В топ-10 самых высокооцененных игроков NHL 25 — два россиянина
EA Sports выкатила рейтинг лучших игроков хоккейного симулятора NHL 25, который выйдет 4 октября 2024 года на PlayStation 5 и Xbox Series.
В топ-10 самых высокооцененных игроков вошли два российских хоккеиста — Никита Кучеров и Артемий Панарин расположились в десятке с рейтингом 95.
Топ-10 сильнейших хоккеистов в симуляторе NHL 25:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 97
2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 96
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 95
4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — 95
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 95
6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — 95
7. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 95
8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 95
9. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 94
10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») — 94
Другие российские хоккеисты в первой сотне игроков NHL 25:
16. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 93
24. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 92
25. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 92
40. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 90
41. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 90
53. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 89
72. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 88
78. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — 88
87. Михаил Сергачев («Юта») — 88