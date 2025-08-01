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Независимая студия выпустит игру в стиле Dungeons and Dragons по правилам 3.5

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка игры The Temple of Elemental Evil 2.
Фото Troika Games

Как сообщает издательство SNEG, игра The Temple of Elemental Evil выйдет в Steam уже этой осенью.

Главным куратором разработки выступит Тим Кейн, который занимался вселенной Fallout. Сам проект принадлежит студии Troika Games, наиболее известной среди геймеров по Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и Vampire: The Masquerade — Bloodlines. The Temple of Elemental Evil основана на правилах редакции 3.5, что считается лучшей для Dungeons and Dragons.

Релиз Steam-версии планируется в сентябре. На данный момент в список поддерживаемых языков входит только английский.

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