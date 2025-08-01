Независимая студия выпустит игру в стиле Dungeons and Dragons по правилам 3.5

Как сообщает издательство SNEG, игра The Temple of Elemental Evil выйдет в Steam уже этой осенью.

Главным куратором разработки выступит Тим Кейн, который занимался вселенной Fallout. Сам проект принадлежит студии Troika Games, наиболее известной среди геймеров по Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и Vampire: The Masquerade — Bloodlines. The Temple of Elemental Evil основана на правилах редакции 3.5, что считается лучшей для Dungeons and Dragons.

Релиз Steam-версии планируется в сентябре. На данный момент в список поддерживаемых языков входит только английский.