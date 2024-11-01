Нейросеть сделает людей глупыми и неграмотными всего за поколение

Известный программист и бизнесмен Пол Грэм предположил, что уже через поколение человечество разделится на две категории — тех, кто умеет писать хорошо, и тех, кто не умеет писать совсем. Разумеется, причиной этого станет искусственный интеллект, который будет выполнять все письменные задачи для большинства людей.

Увы, ничего хорошего в этом не будет — Грэм считает, что настоящее мышление возможно только в письменной культуре, и вне ее значительная часть человечества заметно поглупеет.