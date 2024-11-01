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Сегодня, 11:30

Нейросеть сделает людей глупыми и неграмотными всего за поколение

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Известный программист и бизнесмен Пол Грэм предположил, что уже через поколение человечество разделится на две категории — тех, кто умеет писать хорошо, и тех, кто не умеет писать совсем. Разумеется, причиной этого станет искусственный интеллект, который будет выполнять все письменные задачи для большинства людей.

Маск. Илон Маск предостерегает человечество — без Neuralink с нами станет скучно

Увы, ничего хорошего в этом не будет — Грэм считает, что настоящее мышление возможно только в письменной культуре, и вне ее значительная часть человечества заметно поглупеет.

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