NetEase Games анонсировала Blood Message — одиночную ААА-игру

Это будет линейный и кинематографический экшен от третьего лица в финальный период существования Империи Тан.

Сюжет игры будет строиться на отце и сыне, которые отправились в приключение во время восстания против тибетцев в округе Дуньхуан. Разработчики обещают, что героям предстоит преодолеть широкие просторы Центральной и Восточной Азии. К тому же добавят продуманную боевую систему и механики жанра выживания.

Игра выйдет на PC и консолях, но когда запланирован релиз — неизвестно. Посмотреть официальный трейлер от компании можно ниже.