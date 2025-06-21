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21 июня 2025, 14:23

NetEase Games анонсировала Blood Message — одиночную ААА-игру

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Храм Будды в горах империи Тан.
Фото NetEase Games

Это будет линейный и кинематографический экшен от третьего лица в финальный период существования Империи Тан.

Сюжет игры будет строиться на отце и сыне, которые отправились в приключение во время восстания против тибетцев в округе Дуньхуан. Разработчики обещают, что героям предстоит преодолеть широкие просторы Центральной и Восточной Азии. К тому же добавят продуманную боевую систему и механики жанра выживания.

Игра выйдет на PC и консолях, но когда запланирован релиз — неизвестно. Посмотреть официальный трейлер от компании можно ниже.

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