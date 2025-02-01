Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:00

Некстгена не будет: Take-Two добралась до русского мода на GTA

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Группа российских моддеров Revolution Team выпустила GTA: Vice City Nextgen Edition — неофициальный ремастер культовой игры от Rockstar на движке GTA 4. Релиз состоялся 25 января, а следующая неделя, по словам авторов проекта, останется в их памяти навсегда.

Неприятности сыпались одна за другой: удаление YouTube-канала, блокировка блога в Telegram, и, наконец, официальная жалоба от Entertainment Software Association — компании, которая представляет интересы небезызвестной Take-Two.

Paradise. Китайцы делают свою GTA 6 — она будет условно-бесплатной

По требованию юристов ESA моддерам пришлось удалить посты с информацией о ремастере и закрыть комментарии. «Нам жаль, что все заканчивается именно так, но мы не имеем права распространять какую-либо информацию о моде», — объяснили авторы проекта.

«Конкретно наша история с модами подходит к концу», — подвели печальный итог в Revolution Team. Впрочем, обещанный патч для мода выйдет несмотря ни на что — разработчики намекнули, что это случится уже от лица другой команды.

Читайте также
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Источник сообщил о переходе Домодедово под управление Росавиации
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Отцу» The Elder Scrolls не нравятся новые ролевые игры — он делает свою

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости