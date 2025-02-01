Некстгена не будет: Take-Two добралась до русского мода на GTA

Группа российских моддеров Revolution Team выпустила GTA: Vice City Nextgen Edition — неофициальный ремастер культовой игры от Rockstar на движке GTA 4. Релиз состоялся 25 января, а следующая неделя, по словам авторов проекта, останется в их памяти навсегда.

Неприятности сыпались одна за другой: удаление YouTube-канала, блокировка блога в Telegram, и, наконец, официальная жалоба от Entertainment Software Association — компании, которая представляет интересы небезызвестной Take-Two.

По требованию юристов ESA моддерам пришлось удалить посты с информацией о ремастере и закрыть комментарии. «Нам жаль, что все заканчивается именно так, но мы не имеем права распространять какую-либо информацию о моде», — объяснили авторы проекта.

«Конкретно наша история с модами подходит к концу», — подвели печальный итог в Revolution Team. Впрочем, обещанный патч для мода выйдет несмотря ни на что — разработчики намекнули, что это случится уже от лица другой команды.