Не только Banana — топ Steam заполнился кликерами

Невероятное количество игр-кликеров в духе Banana заполонило топ новинок Steam. Ducks, Poop, Raspberry, Shrimp — названия можно перечислять долго.

Впрочем, делать этого не стоит — большинство этих игр максимально похожи друг на друга, позволяя игрокам заработать копеечку за запуск и активность.

Отличается только предмет, на который игрок должен кликать хотя бы изредка. Самые недовольные ждут, что Valve предпримет шаги, чтобы справиться с нашествием кликеров. Но пока информации о чем-то подобном не было.