Названы системные требования Dragon Age: The Veilguard
Разработчики Dragon Age: The Veilguard вывалили на игроков целый ворох информации. Во-первых, они показали новый трейлер, который выглядит значительно лучше, чем предыдущий.
В нем показывают одного из хорошо знакомых фанатам серии персонажей, так что опасайтесь спойлеров. Во-вторых, они назвали дату релиза игры — 31 октября этого года. И, в конце концов, опубликовали системные требования:
Минимальные:
Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 970 / 1650 / AMD Radeon R9 290X
Жесткий диск: 100 ГБ
Windows: 64-битная версия Windows 10 или 11
Рекомендованные:
Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
Жесткий диск: 100 ГБ, SSD
Windows: 64-битная версия Windows 10 или 11
Как видно, требования оказались вполне щадящими.