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16 января, 00:10

Названы самые скачиваемые игры 2025 года на PS5: официальный рейтинг Sony

Логотип PS Store.
Фото Sony

Компания Sony опубликовала рейтинг игр, которые стали самыми скачиваемыми в PS Store по итогам 2025 года. Лидерами списка на PS5 в США и Канаде стали NBA 2K26, Battlefield 6 и GTA 5.

В Европе гораздо большую популярность заимели футбольные симуляторы, им было отведено сразу два места в топ-3 по скачиваниям на PlayStation 5. Лидируют в этом рейтинге EA Sports FC 26, GTA 5 и EA Sports FC 25.

На PS4 ситуация совсем иная: здесь и в Европе, и в США, и в Канаде список возглавляет Red Dead Redemption 2.

С более подробным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте компании Sony.

Владислав Корякин

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