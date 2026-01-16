Названы самые скачиваемые игры 2025 года на PS5: официальный рейтинг Sony

Компания Sony опубликовала рейтинг игр, которые стали самыми скачиваемыми в PS Store по итогам 2025 года. Лидерами списка на PS5 в США и Канаде стали NBA 2K26, Battlefield 6 и GTA 5.

В Европе гораздо большую популярность заимели футбольные симуляторы, им было отведено сразу два места в топ-3 по скачиваниям на PlayStation 5. Лидируют в этом рейтинге EA Sports FC 26, GTA 5 и EA Sports FC 25.

На PS4 ситуация совсем иная: здесь и в Европе, и в США, и в Канаде список возглавляет Red Dead Redemption 2.

С более подробным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте компании Sony.

Владислав Корякин