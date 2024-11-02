Названы 10 самых богатых блогеров мира — в топ вошла 10-летняя россиянка

Портал Dexerto составил рейтинг блогеров с YouTube, которые зарабатывают больше всего — цифры получились ошеломляющие.

Топ-10 ютуберов по заработку в год:

MrBeast — 85 миллионов долларов в год DharMann — 45 миллионов долларов в год Jake Paul — 45 миллионов долларов в год Markiplier — 38 миллионов долларов в год Rhett and Link — 36 миллионов долларов в год Unspeakable — 28,5 миллионов долларов в год Nastya (Анастасия Радзинская) — 28 миллионов долларов в год Ryan Kaji — 27 миллионов долларов в год Mark Rober — 25 миллионов долларов в год Dude Perfect — 25 миллионов долларов в год История MrBeast: чем уникален популярный YouTube-блогер

Интереснее всего седьмой пункт — это девочка из России. Насте всего 10 лет, но это не помешало ей оказаться в одном списке с Мистером Бистом.