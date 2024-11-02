Названы 10 самых богатых блогеров мира — в топ вошла 10-летняя россиянка
Портал Dexerto составил рейтинг блогеров с YouTube, которые зарабатывают больше всего — цифры получились ошеломляющие.
Топ-10 ютуберов по заработку в год:
- MrBeast — 85 миллионов долларов в год
- DharMann — 45 миллионов долларов в год
- Jake Paul — 45 миллионов долларов в год
- Markiplier — 38 миллионов долларов в год
- Rhett and Link — 36 миллионов долларов в год
- Unspeakable — 28,5 миллионов долларов в год
- Nastya (Анастасия Радзинская) — 28 миллионов долларов в год
- Ryan Kaji — 27 миллионов долларов в год
- Mark Rober — 25 миллионов долларов в год
- Dude Perfect — 25 миллионов долларов в год
Интереснее всего седьмой пункт — это девочка из России. Насте всего 10 лет, но это не помешало ей оказаться в одном списке с Мистером Бистом.
Источник: dexerto.com
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