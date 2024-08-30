Листинг токена Hamster Kombat пройдет на одной из крупнейших бирж

Похоже, на этот раз все серьезно: биржа ОКХ анонсировала листинг HMSTR — токенов из игры Hamster Kombat. Торги начнутся 26 сентября — у игроков еще есть время, чтобы прокачать аккаунт перед финишной прямой.

Конкуренция будет большой — по словам разработчиков, в начале августа количество пользователей превысило 300 миллионов. Более того, на сентябрь запланировано несколько промо-кампаний для повышения активности игроков.