Настоящий капитан Америка: в Marvel Rivals добавили президента США

Избранный американский президент Дональд Трамп стал одним из персонажей мультиплеерной игры Marvel Rivals. Разумеется, это произошло не стараниями разработчикам, а благодаря моду, который заменяет на Трампа Капитана Америку.

К слову, этот мод уже успели удалить с популярного портала Nexus. Впрочем, найти в Интернете его все еще можно — например по ссылке (понадобится обойти региональные ограничения).