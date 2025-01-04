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Сегодня, 23:00

Настоящий капитан Америка: в Marvel Rivals добавили президента США

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Избранный американский президент Дональд Трамп стал одним из персонажей мультиплеерной игры Marvel Rivals. Разумеется, это произошло не стараниями разработчикам, а благодаря моду, который заменяет на Трампа Капитана Америку.

К слову, этот мод уже успели удалить с популярного портала Nexus. Впрочем, найти в Интернете его все еще можно — например по ссылке (понадобится обойти региональные ограничения).

Marvel Rivals. Названа причина, по которой лучше не играть в Marvel Rivals на слабых ПК

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