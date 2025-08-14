Начался второй этап открытого бета-тестирования Battlefield 6

Стадия продлится до 18 августа, разработчики добавили множество новых режимов и карту Нью-Йорка.

В качестве обновления стала доступна возможность штурма и отрядного детматча, где четыре команды соревнуются между собой, например, на Empire State в Бруклине. Открыли и новые награды, которые останутся доступны и после релиза Battlefield 6.

После первого этапа тестирования количество предзаказов выросло до 600 тысяч — дата выхода уже известна и запланирована на 10 октября 2025 для PC, PS5 и Xbox Series.