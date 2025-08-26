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26 августа 2025, 20:54

Начался Third-Person Shooter Fest 2025 — анонсированный компанией Valve

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип Third-Person Shooter Fest 2025.
Фото Valve

Он посвящен играм от третьего лица в жанре шутера, которые могут выйти в ближайшее время в Steam.

Как сообщается, на фестивале будут показаны как полноценные релизные версии проектов, так и демоверсии, которым еще только предстоит увидеть свет. В анонсе Valve шутливо отметили: «Это для всех, кто смеялся, что мы не умеем считать до трех».

Third-Person Shooter Fest 2025 проходит с 25 августа по 1 сентября 2025 года. Скидки получили как AAA-работы, так и инди-творения.

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