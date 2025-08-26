Начался Third-Person Shooter Fest 2025 — анонсированный компанией Valve

Он посвящен играм от третьего лица в жанре шутера, которые могут выйти в ближайшее время в Steam.

Как сообщается, на фестивале будут показаны как полноценные релизные версии проектов, так и демоверсии, которым еще только предстоит увидеть свет. В анонсе Valve шутливо отметили: «Это для всех, кто смеялся, что мы не умеем считать до трех».

Third-Person Shooter Fest 2025 проходит с 25 августа по 1 сентября 2025 года. Скидки получили как AAA-работы, так и инди-творения.