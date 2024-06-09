На презентации Xbox покажут трейлеры Fable и S.T.A.L.K.E.R. 2

Уже через несколько часов начнется презентация Xbox Games Showcase 2024, на которой должны показать немало интересного — и слухи постепенно дают понять, чего именно стоит ждать. Так, новую версию S.T.A.L.K.E.R. 2 уже давали поиграть журналистам на закрытой части Summer Game Fest — а значит, вполне вероятно, что сегодня мы увидим очередной трейлер уже на презентации.

Кроме того, автор издания The Verge Том Уоррен сообщает, что появится там и Fable — переосмысление знаменитой серии ролевых игр, которое разрабатывается авторами Forza Horizon.